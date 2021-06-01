Медики зарегистрировали в ЛНР 4809 случаев заражения COVID-19 – Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали 4809 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР."Всего по состоянию на 09:00 4 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4809", – говорится в сообщении.Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4220 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 171,2 млн, из них более 3,6 млн скончались. Ранее в ЛНР были подтверждены 4805 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. *к29*с04 июня — Луганск