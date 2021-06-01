Парламент наделил председателя Правительства полномочиями по проведению служебных проверок

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 460 Трудового кодекса Луганской Народной Республики"."Законопроект разработан с целью наделения председателя Правительства ЛНР полномочиями по проведению служебных проверок, наложению дисциплинарных взысканий и отстранению от работы руководителей государственного учреждения, государственного, государственного унитарного и казенного предприятия Луганской Народной Республики, за исключением руководителей государственного учреждения, государственного, государственного унитарного и казенного предприятия Луганской Народной Республики, относящихся к ведению исполнительных органов государственной власти, указанных в части 1 статьи 32 закона ЛНР "О Правительстве Луганской Народной Республики", - рассказала первый заместитель руководителя аппарата Правительства ЛНР Ольга Гонтарева. *к31*c

03 июня — Луганск