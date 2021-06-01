Специально для жителей Луганщины разработали новое мобильное приложение для оповещения о ЧП



Целью мобильного приложения «Внимание Луганщина» является предоставление своевременной информации в случае стихийных бедствий и расширение круга охваченных информацией лиц.

Приложение было разработано в рамках проекта «Уменьшение Риска Катастроф и уязвимости населения в Восточной Украине», который реализуется консорциумом Уменьшение Риска, возглавляемым французской неправительственной гуманитарной организацией ACTED.

Приложение разработано в партнерстве с Луганской областной государственной администрацией совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Новости Региона - Сегодня, 09:53 79 Мобильное приложение «Внимание Луганщина» для оповещения населения Луганской области о чрезвычайных ситуациях, презентовали в ЛОГА, передает пресс-служба ведомства.Целью мобильного приложения «Внимание Луганщина» является предоставление своевременной информации в случае стихийных бедствий и расширение круга охваченных информацией лиц.Приложение было разработано в рамках проекта «Уменьшение Риска Катастроф и уязвимости населения в Восточной Украине», который реализуется консорциумом Уменьшение Риска, возглавляемым французской неправительственной гуманитарной организацией ACTED.Приложение разработано в партнерстве с Луганской областной государственной администрацией совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).Новости Региона - Сегодня, 09:53 79

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