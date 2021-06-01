Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Специально для жителей Луганщины разработали новое мобильное приложение для оповещения о ЧП

bot Сегодня, 10:150Новости
Специально для жителей Луганщины разработали новое мобильное приложение для оповещения о ЧП
Мобильное приложение «Внимание Луганщина» для оповещения населения Луганской области о чрезвычайных ситуациях, презентовали в ЛОГА, передает пресс-служба ведомства.
Целью мобильного приложения «Внимание Луганщина» является предоставление своевременной информации в случае стихийных бедствий и расширение круга охваченных информацией лиц.
Приложение было разработано в рамках проекта «Уменьшение Риска Катастроф и уязвимости населения в Восточной Украине», который реализуется консорциумом Уменьшение Риска, возглавляемым французской неправительственной гуманитарной организацией ACTED.
Приложение разработано в партнерстве с Луганской областной государственной администрацией совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Новости Региона - Сегодня, 09:53 79

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: