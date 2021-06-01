В Украине изменяют правила банковских переводов с карты на карту



Для чего вводятся изменения



По словам представителей Нацбанка, в ближайшее время будет построена система обеспечения кибернетической безопасности и защиты информации. Также будет принят порядок действий в случае обнаружения кибернетических атак, в том числе таких, которые негативно сказываются на надежности работы платежных систем.

Также отмечается, что данные новации будут распространяться на всех участников рынка, то есть участников платежных систем, операторов услуг действующей платежной инфраструктуры, а также платежные организации систем, созданных резидентами Украины.

Государственный регулятор требует от банков следующего:

Внедрения риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков, т. е. требования к ключевым участникам платежного рынка усилятся.

Установления требований к использованию средств защиты информации;

Определения политики управления доступом

Повышения уровня безопасности платежных услуг для пользователей.



Новые правила вступили в действие начиная с двадцать девятого мая, однако, как заверяет Национальный банк Украины, у банков будет год, чтобы подготовиться как следует и полноценно ввести новые стандарты в действие.

Как ранее информировали СМИ, руководитель департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза объяснил, нововведения призваны сосредоточить внимание банковских учреждений на операциях, которые имеют признаки «дробленности» и помечены как «высокорисковые».



Имеются в виду такие переводы, отправитель которых не идентифицирован, и которые в сумме значительно превышают лимит в 5 тысяч гривен.



Береза уточнил, что на сегодня четких критериев для определения того, какие операции являют «высокорисковыми» и имеют признаки «дробленности» нет. Каждый банк должен будет самостоятельно разработать эти критерии.

Новости Украины - Сегодня, 12:45 0 Национальный банк Украины изменит ряд правил перевода с карты на карту для того, чтобы обеспечить уровень информационной безопасности и кибернетической защиты. В частности, принято решение сформулировать четкие требования к участникам платежного рынка на территории Украины. Об этом сообщается на сайте НБУ.Для чего вводятся измененияПо словам представителей Нацбанка, в ближайшее время будет построена система обеспечения кибернетической безопасности и защиты информации. Также будет принят порядок действий в случае обнаружения кибернетических атак, в том числе таких, которые негативно сказываются на надежности работы платежных систем.Также отмечается, что данные новации будут распространяться на всех участников рынка, то есть участников платежных систем, операторов услуг действующей платежной инфраструктуры, а также платежные организации систем, созданных резидентами Украины.Государственный регулятор требует от банков следующего:Внедрения риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков, т. е. требования к ключевым участникам платежного рынка усилятся.Установления требований к использованию средств защиты информации;Определения политики управления доступомПовышения уровня безопасности платежных услуг для пользователей.Новые правила вступили в действие начиная с двадцать девятого мая, однако, как заверяет Национальный банк Украины, у банков будет год, чтобы подготовиться как следует и полноценно ввести новые стандарты в действие.Как ранее информировали СМИ, руководитель департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза объяснил, нововведения призваны сосредоточить внимание банковских учреждений на операциях, которые имеют признаки «дробленности» и помечены как «высокорисковые».Имеются в виду такие переводы, отправитель которых не идентифицирован, и которые в сумме значительно превышают лимит в 5 тысяч гривен.Береза уточнил, что на сегодня четких критериев для определения того, какие операции являют «высокорисковыми» и имеют признаки «дробленности» нет. Каждый банк должен будет самостоятельно разработать эти критерии.Новости Украины - Сегодня, 12:45 0

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