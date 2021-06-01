В Луганской области отменены все мероприятия ко Дню рождения региона

На Луганщине в связи со штормовым предупреждением, объявленным на 5 июня, торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня образования Луганской области, перенесены до наступления благоприятных погодных условий.

Об этом сообщает Управление культуры, национальностей, религий и туризма Луганской ОГА.

О дате и времени проведения областных мероприятий будет сообщено дополнительно. Культура - Сегодня, 11:38 204