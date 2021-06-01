Специалисты обследуют техническое состояние 1,2 тыс. лифтов в 423 многоэтажках – МинЖКХ

Специалисты в течение года обследуют техническое состояние 1,2 тыс. лифтов в 423 многоэтажных домах Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР."1216 лифтов многоэтажных жилых домов, расположенных в 14 населенных пунктах ЛНР, пройдут экспертное обследование в текущем году. Обследование технического состояния оборудования позволит обеспечить безопасную эксплуатацию лифтов в 423 многоквартирных жилых домах", - говорится в сообщении.В ходе проверки специалисты определят состояние лифтов, отработавших 25 лет, сроки их дальнейшей безопасной эксплуатации и установят, нуждается ли оборудование в ремонте или подлежит замене."Мероприятия по обследованию и восстановлению лифтов и лифтового оборудования многоквартирного жилого фонда ЛНР пройдут в рамках государственной целевой программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительство иных инфраструктурных объектов Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы" и позволят создать комфортные условия проживания более чем 100 тыс. жителей многоэтажных домов", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что обследование технического состояние лифтов будет проводиться за счет средств госбюджета, так как тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий не содержат связанных с этим расходов. В Министерстве уточнили, что всего в лифтовом парке жилого фонда Республики насчитывается более 2900 лифтов, практически треть из них - неработающие. *к32*с

04 июня — Луганск