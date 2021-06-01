Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей почти на 22 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 28 мая по 3 июня были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, на сумму почти 22 млн руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова.Она отметила, что за отчетный период по результатам проверок органами прокуратуры Республики внесено 63 документа прокурорского реагирования в адрес руководителей предприятий, учреждений и организаций."В бюджет Республики мерами прокурорского реагирования возмещено 809 тысяч рублей и на сумму около 3 миллионов рублей уплачена задолженность по единому социальному взносу. Погашена задолженность по заработной плате в сумме 2 миллиона рублей и задолженность за потребленные энергоносители на сумму 16 миллионов рублей", - сказала Семенова.Сотрудники органов прокуратуры ЛНР в 2020 году способствовали выплате задолженностей по зарплате на 1,6 млрд руб., возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц Республики. *к31*с04 июня — Луганск