В Кремле прокомментировали ход подготовки встречи Путина и Зеленского

«Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», — цитирует его РИА Новости.

Фото: © Global Look Press / РИА НовостиПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ход подготовки встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает RT.По его словам, определённости в вопросе проведения данной встречи пока нет.Вместе с этим Песков вновь повторил, что Крым не подлежит обсуждению, если переговоры двух лидеров в итоге состоятся.«Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», — подчеркнул он.