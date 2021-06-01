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В Кремле прокомментировали ход подготовки встречи Путина и Зеленского

Sergey Сегодня, 13:1521Новости
В Кремле прокомментировали ход подготовки встречи Путина и Зеленского
Фото: © Global Look Press / РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ход подготовки встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает RT.
По его словам, определённости в вопросе проведения данной встречи пока нет.
«Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Песков вновь повторил, что Крым не подлежит обсуждению, если переговоры двух лидеров в итоге состоятся.
«Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», — подчеркнул он.

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