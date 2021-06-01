Вчера на КПВВ «Станица Луганская» десять человек не пустили в Украину. Почти 40 человек просили помощь с установкой «Вдома»



Вчера, 3 июня, на пункте пропуска в Станице Луганской помощь правозащитников понадобилась женщине, которая везла ребенка на лечение с неподконтрольной территории на Украину. Об этом сообщает Depo.Донбасс.

Сообщается, что помощь правозащитников в оформлении электронных пропусков от СБУ понадобилась десяти людям. Среди них была женщина с больным десятилетним ребенком.

«Они ехали на подконтрольную территорию в больницу на обследование, однако срок действия пропуска у женщины закончился. Волонтеры помогли женщине направить документы в контактную группу, и в этот же день семья смогла попасть на подконтрольную территорию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 3 июня к волонтерам за помощью обратились 37 человек, которым не удалось самостоятельно установить приложение «Дома».

«Сбоев в работе сервиса не было, но не всем удавалось разобраться с ним», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:45 111 На КПВВ помощь понадобилась женщине, везшей ребенка на лечение.Вчера, 3 июня, на пункте пропуска в Станице Луганской помощь правозащитников понадобилась женщине, которая везла ребенка на лечение с неподконтрольной территории на Украину. Об этом сообщает Depo.Донбасс.Сообщается, что помощь правозащитников в оформлении электронных пропусков от СБУ понадобилась десяти людям. Среди них была женщина с больным десятилетним ребенком.«Они ехали на подконтрольную территорию в больницу на обследование, однако срок действия пропуска у женщины закончился. Волонтеры помогли женщине направить документы в контактную группу, и в этот же день семья смогла попасть на подконтрольную территорию», — говорится в сообщении.Также отмечается, что 3 июня к волонтерам за помощью обратились 37 человек, которым не удалось самостоятельно установить приложение «Дома».«Сбоев в работе сервиса не было, но не всем удавалось разобраться с ним», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:45 111

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