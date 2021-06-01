Кому в Луганске сегодня отключат воду.



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: переулки 1-й Славянский, 2-й Славянский, 4-й Славянский, имени газеты «Луганская правда»;

Жовтневый район: квартал Гагарина, улицы Крапивницкого, Качалова, Осипенко, Баумана;

Каменнобродский район: улица 395-й Шахтерской дивизии;

Артемовский район: переулок 8-й Лутугинский;

«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе» Удобный город - Сегодня, 11:37 337 В «Луганскводе» назвали адреса, по которым 4 июня возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:Ленинский район: переулки 1-й Славянский, 2-й Славянский, 4-й Славянский, имени газеты «Луганская правда»;Жовтневый район: квартал Гагарина, улицы Крапивницкого, Качалова, Осипенко, Баумана;Каменнобродский район: улица 395-й Шахтерской дивизии;Артемовский район: переулок 8-й Лутугинский;«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе» Удобный город - Сегодня, 11:37 337

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