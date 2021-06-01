Аграрии ЛНР выполнили план сева зерновых и зернобобовых культур на 104% – Минсельхоз

Аграрии ЛНР выполнили план сева зерновых и зернобобовых культур на 104%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики."По состоянию на 4 июня 2021 года аграрии Луганской Народной Республики выполнили плановое задание сева по зерновым и зернобобовым культурам на 104%, техническим – 95%, кормовым – 82%, овощным – 88%, бахчевым – 97%", - говорится в сообщении.Ранее в Минсельхозе информировали, что по состоянию на 28 мая аграрии ЛНР выполнили план сева яровых и зернобобовых на 101%.Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько заявлял, что агроформирования Республики располагают достаточным объемом материалов для проведения весенних полевых работ.Аграрии Республики начали весеннюю посевную кампанию 2021 года в начале апреля, а к весенним полевым работам приступили в начале февраля. *к31*п

04 июня — Луганск