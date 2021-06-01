Правительство утвердило положение о Государственной инспекции труда ЛНР

Правительство ЛНР своим постановлением утвердило положение о Государственной инспекции труда Республики."Государственная инспекция труда Луганской Народной Республики является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за исключением контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны труда", - говорится в тексте положения. Координирует и направляет деятельность инспекции Министерство труда и социальной политики ЛНР.Основными задачами инспекции являются: обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан; обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.Согласно положению, инспекция, в частности, выполняет следующие функции:- осуществление государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за исключением контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны труда;- рассмотрение в установленном порядке поступивших от исполнительных органов государственной власти ЛНР и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, материалов, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию инспекции;- проверка соблюдения требований, направленных на реализацию прав работников на получение страхового обеспечения по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей;- осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о гарантиях, льготах и компенсациях работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда;- выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составление протоколов об административных правонарушениях в пределах своих полномочий.С полным текстом положения можно ознакомиться на сайте Правительства.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом образовал Государственную инспекцию труда Республики. *к31*с

04 июня — Луганск