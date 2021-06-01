Правоохранители задержали работника горадминистрации при получении взятки – МВД

Сотрудники отдела противодействия коррупции МВД и следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР задержали работника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации одного из городов Республики при получении взятки. Об этом сообщил центр общественных связей МВД."Должностное лицо, используя свое положение, получило от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 10 000 рублей РФ за общее покровительство и непривлечение к ответственности за нарушение действующего законодательства", - говорится в сообщении.В Министерстве добавили, что работник горадминистрации задержан с поличным в служебном кабинете. В отношении чиновника Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного одним из пунктов статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР "Получение взятки". Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Ранее сотрудники МГБ ЛНР задержали заместителя руководителя государственного унитарного предприятия "Республиканская сетевая компания" при получении взятки в крупном размере. *к32*с

04 июня — Луганск