Жители неподконтрольной не планируют голосовать на выборах в ГосДуму РФ
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области заявляют, что не намерены ехать голосовать в Ростовскую область на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает Восточный вариант со ссылкой на Донпресс.
По словам дончан в Донецке и Луганске все равно нарисуют явку и предлставят России «нужную картинку» проголосовавших.
«Скажут, что поехали все». — иронизируют дончане.
«Прям все так и кинулись», — добавил другой автор.
Для украинцев открыли возможность проголосовать в Ростовской области как очно, так и дистанционно. Участвовать в выборах смогут жители Донбасса, получившие паспорта РФ. Новости Донецка - Сегодня, 17:42 75
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает Восточный вариант со ссылкой на Донпресс.
По словам дончан в Донецке и Луганске все равно нарисуют явку и предлставят России «нужную картинку» проголосовавших.
«Скажут, что поехали все». — иронизируют дончане.
«Прям все так и кинулись», — добавил другой автор.
Для украинцев открыли возможность проголосовать в Ростовской области как очно, так и дистанционно. Участвовать в выборах смогут жители Донбасса, получившие паспорта РФ. Новости Донецка - Сегодня, 17:42 75
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