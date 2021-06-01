Жители неподконтрольной не планируют голосовать на выборах в ГосДуму РФ



Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает Восточный вариант со ссылкой на Донпресс.

По словам дончан в Донецке и Луганске все равно нарисуют явку и предлставят России «нужную картинку» проголосовавших.

«Скажут, что поехали все». — иронизируют дончане.

«Прям все так и кинулись», — добавил другой автор.

Для украинцев открыли возможность проголосовать в Ростовской области как очно, так и дистанционно. Участвовать в выборах смогут жители Донбасса, получившие паспорта РФ. Новости Донецка - Сегодня, 17:42 75 Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области заявляют, что не намерены ехать голосовать в Ростовскую область на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года.Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает Восточный вариант со ссылкой на Донпресс.По словам дончан в Донецке и Луганске все равно нарисуют явку и предлставят России «нужную картинку» проголосовавших.«Скажут, что поехали все». — иронизируют дончане.«Прям все так и кинулись», — добавил другой автор.Для украинцев открыли возможность проголосовать в Ростовской области как очно, так и дистанционно. Участвовать в выборах смогут жители Донбасса, получившие паспорта РФ. Новости Донецка - Сегодня, 17:42 75

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