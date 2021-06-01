Мусорная свалка в Луганске, о которой вчера написал CXID.info, сегодня уже исчезла. ФОТО



Только вчера вечером мы опубликовали письмо луганчанина, проживающего на улице Тимирязева, с фотографиями мусорных контейнеров у здания «Луганскстандартметрологии», откуда по данным местного жителя мусор не вывозился почти неделю.

«Больше недели не вывозится мусор от здания «Луганскстандартметрологии». В округе уже нечем дышать. «Метрология», наверное, перед коммунальщиками или мусорщиками чем-то провинилась, вот и решили ее в мусоре утопить. А за одно и рядом прилегающие улицы. Причем эта «вонючая война» идет уже последние 2 месяца. Сколько здесь живу, такого раньше никогда не было», — написал нам на адрес [email protected] наш читатель.

Сегодня мы снова получили письмо от этого же человека.

«Доброе утро. Вышел во двор, посмотреть, что гудит и грохочет. Очень удивился: работает куча людей, КРАЗ и экскаватор — не смотря на проливной ливень убирают мусор.



Привезли целый грузовик дворников, которые, опять же под проливном дождем начали косить траву. И наводить порядок в округе. Начальница бегает с телефоном, судя по ее разгоовру, в сильном нервном стрессе. Чуть позже приехал какой-то лысый и видимо больший начальник, орет на женщину-начальника, руками машет. А все работники вокруг работают бегом и вприпрыжку. Прямо марафон устроили — за 30 минут скосили всю траву. Другие дворники пришли, сгребают мусор и скошенную траву. Лысый начальник, ходит командует, фотографирует — видно для отчета.



В общем через час, мы двор свой не узнали. Вот могут же, когда хотят))», — описал происходившее на его улице луганчанин.

Получили мы от него фото результата ударного труда коммунальщиков.

Но вначале фото, как эти мусорные контейнеры выглядели накануне.



А вот так они выглядели сегодня ближе к обеду



Комментарий журналисты:

Если честно, наша редакция разделилась на два лагеря. Одни говорят, что это произошло потому что журналисты читают самые уважаемые люди в городе и поэтому реакция была такая быстрая и эффективная. Вторая часть наших коллег настроенна более пессимистично, и считают произошедшее совпадением. На что их оппоненты хором заявляют: «Таких совпадений не бывает!».

В любом случае, мы благодарны всем работникам ЖКХ, кто принимал участие в устранении этой мусорной свалки, и простым дворникам, и начальникам. И спасибо нашему читателю за его письма и фотографии.

Главное в данной истории то, что наши коммунальные службы могут качественно и быстро работать, главное — чтобы был стимул. И мы за то, чтобы таким стимулом был не «волшебный пендаль» из высоких кабинетов, а высокая и стабильная зарплата за непростой и очень важный для всего города труд. Удобный город - Сегодня, 17:30 130 Из нашей любимой рубрики «Нам пишут».Только вчера вечером мы опубликовали письмо луганчанина, проживающего на улице Тимирязева, с фотографиями мусорных контейнеров у здания «Луганскстандартметрологии», откуда по данным местного жителя мусор не вывозился почти неделю.«Больше недели не вывозится мусор от здания «Луганскстандартметрологии». В округе уже нечем дышать. «Метрология», наверное, перед коммунальщиками или мусорщиками чем-то провинилась, вот и решили ее в мусоре утопить. А за одно и рядом прилегающие улицы. Причем эта «вонючая война» идет уже последние 2 месяца. Сколько здесь живу, такого раньше никогда не было», — написал нам на адрес [email protected] наш читатель.Сегодня мы снова получили письмо от этого же человека.«Доброе утро. Вышел во двор, посмотреть, что гудит и грохочет. Очень удивился: работает куча людей, КРАЗ и экскаватор — не смотря на проливной ливень убирают мусор.Привезли целый грузовик дворников, которые, опять же под проливном дождем начали косить траву. И наводить порядок в округе. Начальница бегает с телефоном, судя по ее разгоовру, в сильном нервном стрессе. Чуть позже приехал какой-то лысый и видимо больший начальник, орет на женщину-начальника, руками машет. А все работники вокруг работают бегом и вприпрыжку. Прямо марафон устроили — за 30 минут скосили всю траву. Другие дворники пришли, сгребают мусор и скошенную траву. Лысый начальник, ходит командует, фотографирует — видно для отчета.В общем через час, мы двор свой не узнали. Вот могут же, когда хотят))», — описал происходившее на его улице луганчанин.Получили мы от него фото результата ударного труда коммунальщиков.Но вначале фото, как эти мусорные контейнеры выглядели накануне.А вот так они выглядели сегодня ближе к обедуЕсли честно, наша редакция разделилась на два лагеря. Одни говорят, что это произошло потому что журналисты читают самые уважаемые люди в городе и поэтому реакция была такая быстрая и эффективная. Вторая часть наших коллег настроенна более пессимистично, и считают произошедшее совпадением. На что их оппоненты хором заявляют: «Таких совпадений не бывает!».В любом случае, мы благодарны всем работникам ЖКХ, кто принимал участие в устранении этой мусорной свалки, и простым дворникам, и начальникам. И спасибо нашему читателю за его письма и фотографии.Главное в данной истории то, что наши коммунальные службы могут качественно и быстро работать, главное — чтобы был стимул. И мы за то, чтобы таким стимулом был не «волшебный пендаль» из высоких кабинетов, а высокая и стабильная зарплата за непростой и очень важный для всего города труд. Удобный город - Сегодня, 17:30 130

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