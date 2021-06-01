Тротуары в Северодонецке втридорога делали предприниматели из неподконтрольного Луганска

«Сейчас все детали касаемо укладки этой плитки выясняют правоохранители, ведь она почему-то оказалась в три раза дороже, чем должна стоить, и почему-то ее делали ФЛП, зарегистрированные в Луганске», — сказал он.

Тротуарную плитку в Северодонецке по завышенной в три раза цене укладывали ФЛП, зарегистрированные в оккупированном Луганске.Такое заявление сделал глава ЛОГА Сергей Гайдай в интервью газете «Луганщина.UA»Новости Региона - Сегодня, 17:18 160