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Тротуары в Северодонецке втридорога делали предприниматели из неподконтрольного Луганска

bot Сегодня, 18:000Новости
Тротуары в Северодонецке втридорога делали предприниматели из неподконтрольного Луганска
Тротуарную плитку в Северодонецке по завышенной в три раза цене укладывали ФЛП, зарегистрированные в оккупированном Луганске.
Такое заявление сделал глава ЛОГА Сергей Гайдай в интервью газете «Луганщина.UA»
«Сейчас все детали касаемо укладки этой плитки выясняют правоохранители, ведь она почему-то оказалась в три раза дороже, чем должна стоить, и почему-то ее делали ФЛП, зарегистрированные в Луганске», — сказал он.

Новости Региона - Сегодня, 17:18 160

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