СНБО Украины решил усилить меры безопасности на границе с Крымом

«Сегодня было принято решение по поручению президента, которое было дано ещё 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории. Оно рассматривалось в тайном режиме», — цитирует его ТАСС.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийСовет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по поручению украинского президента Владимира Зеленского об обеспечении дополнительной безопасности на границе с Крымом, которое рассматривалось на заседании в тайном режиме, сообщил глава СНБО Алексей Данилов, передает RT.Ранее Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом.В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и «на крымском направлении».