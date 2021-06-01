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Путин рассказал, когда достроят "Северный поток вЂ” 2"

root Сегодня, 18:150Новости
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток вЂ” 2"
Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
Россия рассчитывает в ближайшее время завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2", заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
"Я уже сказал, что линейная часть закончена первой нитки. В течение полутора-двух месяцев, двух, наверное будет закончена и вторая нитка", — сообщил он, отметив, что ежедневно получает информацию от главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Критику проекта президент назвал "дурной пропагандой" и призвал "не забивать людям головы".
"Он (газопровод. — Прим. ред.) просто экономически целесообразнее. Мы сто раз об этом сказали", — напомнил российский лидер.

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