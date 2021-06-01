Кравчук назвал способ "возвращения" Донбасса

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: © РИА Новости / Евгений КотенкоЕсли в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта в Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает РИА Новости.Как отметил переговорщик, сейчас среди политиков часто звучат "необоснованные вещи, граничащие с предательством Украины". Депутаты ведут себя "как лебедь, рак и щука", что препятствует урегулированию ситуации в Донбассе, уверен делегат.Кравчук при этом обвинил партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" в предательстве из-за сотрудничества с Москвой. По его словам, в ОПЗЖ "строят российскую Украину"."Нужно выжечь это из государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", — подытожил Кравчук.