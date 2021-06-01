Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше

Фото: Страница российской теннисистки Яны Сизиковой в Instagram.В Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову, ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире Большого шлема "Ролан Гаррос" в прошлом году. Об этом сообщила газета Parisien, передает РИА Новости.Силовики встретили ее в четверг вечером, когда Сизикова выходила с сеанса массажа после окончания матча первого круга в парном разряде, в котором сыграла с Екатериной Александровой против теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс. Россиянки проиграли в двух сетах (6:1, 6:1).По данным издания, в гостиничном номере Сизиковой также прошли обыски.В 2020 году французских следователей привлек матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного разряда против румынок Кристины Андреа-Миту и Патрисии-Марии Циг. Последние выиграли матч со счетом 7:6 (10:8), 6:4.В пятом гейме второго сета россиянка допустила две двойные ошибки. В то же время именно в этом гейме букмекеры зафиксировали аномальный по меркам этого рынка объем ставок.