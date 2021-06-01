Данилов обвинил Германию и Францию в потере Грузией и Украиной контроля над частью государственных территорий

«Когда вы (Германия и Франция — ИФ) говорите про демократию, про свободу или когда говорите, что цените каждую страну, то та ситуация, когда в 1991 году договорились о неприкосновенности границ, а сегодня, когда одна страна все это нарушает, то кроме той ситуации, когда Германия и Франция говорят о своей обеспокоенности эти, то я считаю, что это слишком мало в современном демократическом мире», — добавил он.

Германия и Франция, как гаранты Будапештского меморандума, должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО 4 июня, — сообщает «Интерфакс-Украина».«Мы помним, что в 2008 году Российская Федерация напала на Грузию, и на данный момент Грузия осталась без части своей территории. После этого в Украине появилась ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — заявил Данилов.Как отметил Данилов, «помимо инструментов экономического давления, существуют и политические инструменты».Секретарь СНБО также напомнил, что «именно Германия и Франция в 2008 году отказали Грузии в получении Плана действий относительно членства в НАТО». «Хотя было почти все готово», — отметил он. Политика - Сегодня, 19:01 0