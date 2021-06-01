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В Луганске и некоторых частях области сильный туман. Штормовое предупреждение

bot Сегодня, 19:1523Новости
В Луганске и некоторых частях области сильный туман. Штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами в Луганске и некоторых частях области сегодня ночью и утром 5 июня. Об этом сообщает в Центре гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и утром 5 июня местами по территории области ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 18:52 99

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