В Луганске и некоторых частях области сильный туман. Штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами в Луганске и некоторых частях области сегодня ночью и утром 5 июня. Об этом сообщает в Центре гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и утром 5 июня местами по территории области ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 18:52 99
«Ночью и утром 5 июня местами по территории области ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 18:52 99
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