Угрожает ли Украине новая инфекция «черная плесень» вспышка которой началась в Индии?

.

Что такое «черная плесень»?

«Черная плесень» — это неофициальное название грибковой инфекции «мукормикоз». Ее вызывают микроскопические грибы семейства Мукоровые, которые широко распространены в природе. Заболеть могут те, кто контактировал с грибковыми спорами: заражение происходит через дыхательные пути, пищеварительный тракт травмированную кожу или слизистую оболочку.

Обычно грибок не опасен для людей, однако риск заражения повышается при ослабленном иммунитете. Для больных сахарным диабетом, раком, ВИЧ или СПИД мукормикоз может представлять смертельную опасность. Также заболеть могут люди, чей иммунитет снизился после перенесенного заболевания, в том числе коронавируса.

«Черная плесень» получила такое название из-за того, что пораженные инфекцией участки начинают чернеть, покрываться струпьями и отмирать. Обычно это происходит в области носа. При этом мукормикоз может поражать как полости и пазухи носа, так и глаза и легкие.

Почему «черная плесень» нам не угрожает?

По словам эксперта, вспышка мукормикоза не угрожает нашему региону из-за климатических особенностей страны и высокого уровня медпомощи.

«На сегодняшний день ученые внимательно следят за развитием ситуации. В силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим», — заявила Попова.

Где чаще всего встречается инфекция?



«Черная плесень» чаще всего встречается в странах Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры. Помимо Индии ее фиксируют в Пакистане, Непале, Бангладеш, Иране, Ираке, Египте. Случаи мукормикоза у больных коронавирусом также обнаружили в Бразилии, Уругвае, Парагвае и Чили.

Как не заболеть «черной плесенью»?



В Индии выявлено более 8 тысяч случаев заражения мукормикозом. По словам Поповой, «черная плесень”, как и любой другой инфекционный агент, опасна при ослабленном иммунитете и в условиях пандемии.

«Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии», — сказала эксперт.

В связи с этим медики призвают граждан соблюдать профилактические меры: носить маски и перчатки и пользоваться антисептиками. Красота и здоровье - Сегодня, 18:27 511 В Восточной Европе нет угрозы распространения «черной плесени» — грибковой инфекции, вспышка которой возникла в Индии на фоне коронавируса. Об этом сообщила эксперт Анна ПоповаЧто такое «черная плесень»?«Черная плесень» — это неофициальное название грибковой инфекции «мукормикоз». Ее вызывают микроскопические грибы семейства Мукоровые, которые широко распространены в природе. Заболеть могут те, кто контактировал с грибковыми спорами: заражение происходит через дыхательные пути, пищеварительный тракт травмированную кожу или слизистую оболочку.Обычно грибок не опасен для людей, однако риск заражения повышается при ослабленном иммунитете. Для больных сахарным диабетом, раком, ВИЧ или СПИД мукормикоз может представлять смертельную опасность. Также заболеть могут люди, чей иммунитет снизился после перенесенного заболевания, в том числе коронавируса.«Черная плесень» получила такое название из-за того, что пораженные инфекцией участки начинают чернеть, покрываться струпьями и отмирать. Обычно это происходит в области носа. При этом мукормикоз может поражать как полости и пазухи носа, так и глаза и легкие.

Почему «черная плесень» нам не угрожает?По словам эксперта, вспышка мукормикоза не угрожает нашему региону из-за климатических особенностей страны и высокого уровня медпомощи.«На сегодняшний день ученые внимательно следят за развитием ситуации. В силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим», — заявила Попова.Где чаще всего встречается инфекция?«Черная плесень» чаще всего встречается в странах Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры. Помимо Индии ее фиксируют в Пакистане, Непале, Бангладеш, Иране, Ираке, Египте. Случаи мукормикоза у больных коронавирусом также обнаружили в Бразилии, Уругвае, Парагвае и Чили.Как не заболеть «черной плесенью»?В Индии выявлено более 8 тысяч случаев заражения мукормикозом. По словам Поповой, «черная плесень”, как и любой другой инфекционный агент, опасна при ослабленном иммунитете и в условиях пандемии.«Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии», — сказала эксперт.В связи с этим медики призвают граждан соблюдать профилактические меры: носить маски и перчатки и пользоваться антисептиками. Красота и здоровье - Сегодня, 18:27 511

Метки: {keywords}