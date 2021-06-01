Киев пообещал "сделать больно" Лукашенко, если он пустит следователей из ЛНР в Минск

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких. Мы будем действовать очень взвешенно, потому что мы не хотим никакой политической или экономической войны с Белоруссией", — заявил в пятницу Кулеба в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Украины, если Протасевича допросят представители ЛНР.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий АстаховМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей ЛНР в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, передает РИА Новости.Ранее Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей Луганской Народной Республики в Минск.Он отметил, что Лукашенко своими действиями толкает Украину к тому, чтобы она реагировала.