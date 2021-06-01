Жители ЛНР в Международный день невинных детей почтили память юных жертв агрессии Киева

Жители регионов Республики в Международный день невинных детей – жертв агрессии почтили память маленьких жителей Донбасса, погибших из-за действий киевских силовиков.Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечается ежегодно 4 июня – в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, осуществленного 4 июня 1982 года и унесшего жизни большого количества мирных жителей, в том числе детей.АЛЧЕВСКВ общественной приемной Алчевского теротделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мы помним!" ОД состоялся тематический час, в котором приняли участие активисты проекта "Молодая гвардия"."Сегодня мы чтим память детей, погибших в Луганской Народной Республике из-за военной агрессии со стороны Украины. К сожалению, обстрелы мирных городов ЛНР не прекращаются более семи лет. В современном мире такое не должно происходить", - сказал работник исполкома теротделения Александр Кухарчук.Активисты почтили память погибших детей минутой молчания.КРАСНЫЙ ЛУЧАктивисты Петровского первичного отделения, участники проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" в память о погибших в результате обстрелов ВСУ детях возложили цветы к памятному знаку в подведомственном Красному Лучу Петровском."Мы никогда не забудем те страшные события, которые привели к гибели наших мирных жителей и детей. Дети должны жить в мире и безопасности, должны чувствовать себя спокойно и быть счастливыми. Задача каждого из нас – обеспечить нашим детям мирное небо над головой. Вечная память погибшим", – сказал руководитель исполкома Краснолучского теротделения ОД Кирилл ЕвтушенкоПрисутствующие почтили память погибших минутой молчания. ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОН"Сегодня мы почтили память всех детей — жертв агрессии. Никакие слова не смогут облегчить боль их родителей, нет никаких объяснений, во имя чего случилось зло, есть только память", - сказала активистка проекта "Молодая гвардия" Лутугинского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анастасия Дербасова.Активисты молодежного совета при администрации Лутугинского района раздали информационные буклеты жителям райцентра. ПЕРВОМАЙСКЖители прифронтового Первомайска, активисты местного теротделения ОД "Мир Луганщине", участники проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" на акции "Свеча памяти" почтили память погибших детей минутой молчания и зажгли поминальные лампадки."Война и дети. Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом. Ни один ребенок не должен умирать из-за того, что взрослые не хотят мирным путем решить проблемы и развязали войну", – отметил координатор проекта "Молодая гвардия" в Первомайске Джамал Мельник.Активист проекта "Дружина" Руслан рассказал о том, что, когда в Донбассе начались боевые действия, ему было 12 лет."Я хочу, чтобы ни одному ребенку не пришлось бы пережить то, что пережили и продолжаем переживать мы. Дети должны жить в мире и спокойствии. И только от взрослых зависит, каким будет этот мир", – сказал он.ПЕРЕВАЛЬСКОбщественники и молодежь провели у памятника "Скорбящая мать" акцию "Ангелы", в ходе которой зажгли свечи и почтили минутой молчания память детей, погибших в результате агрессии со стороны ВСУ."Семь лет назад Украина назвала всех нас сепаратистами и пришла убивать мирных граждан под видом "антитеррористической операции", - сказала координатор проекта "Забота о ветеранах" Перевальского теротделения ОД Валентина Богушенко. Она добавила, что среди погибших были и дети, "которые стали невинными жертвами беззакония украинской власти"."Самое страшное, что на протяжении долгого времени ничего не изменилось, та сторона (Украина) нас не слышит, а ведь все мы желаем только мира и тихой, спокойной жизни", - отметила БогушенкоРОВЕНЬКИАкция памяти прошла в парке Дружбы, где представители властей и активисты ОД "Мир Луганщине" возложили цветы к памятному знаку ровеньчанам, погибшим в результате применения киевскими силовиками тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Мы собрались почтить память всех погибших детей – жертв агрессии. Пришли именно сюда, где в 2014 году погиб юный житель нашего города – шестилетний Саша Сорокин. В Международный день памяти невинных детей – жертв агрессии выражаем возмущение агрессивными действиями фашистской Украины и уверенность в том, что все виновные в гибели и страданиях детей получат справедливое наказание", - сказала депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко. СВЕРДЛОВСКМолодежные активисты Свердловска в память о невинных детях - жертвах агрессии провели встречу-беседу в рамках проекта "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине".Участники проектов "Молодая гвардия", "Дружина" и "Забота о ветеранах" ОД почтили память погибших детей минутой молчания.Координатор проекта "Молодая гвардия" в Свердловске Влад Чикулдаев отметил, что "украинские военные в стремлении нагнетать обстановку в ЛНР бьют по самому уязвимому – по детям"."Накануне Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня, ВСУ обстреляли школу и детский сад в Золотом-5. В это время там находились дети, и просто счастье, что ни один ребенок не пострадал", - рассказал он, напомнив, что за время конфликта в ЛНР погибли 35 детей.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНИсполняющая обязанности главы администрации Славяносербского района Наталья Мельник, активисты молодежных организаций и жители Славяносербска приняли участие в акции "Ангелы Донбасса"."Отдавая дань памяти всем невинно убиенным, мы обязаны помнить, что дети ни в чем неповинны. Сделать все возможное, чтобы у каждого ребенка было беззаботное счастливое детство, тем самым защитить наше будущее", - сказала Мельник.Она отметила, что "за годы необъявленной войны украинские каратели убили порядка 250 маленьких жителей Донбасса", много детей получили психологическую травму.В завершение мероприятия его участники отпустили в небо белые шары с ангелами, символизирующими невинность и детство. *к16*к31*к32*к33*к29*с04 июня — Луганск