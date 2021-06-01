Синоптики прогнозируют днем 5 июня в ЛНР до 18 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 5 июня будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 18 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 4 июня до 21:00 5 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ночью и утром местами туман; ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 9-11 градусов, днем – 16-18 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 8-10 градусов выше нуля ночью и 15-17 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла ночью и от 14 до 16 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в выходные дни, 5 и 6 июня, сохранится дождливая и прохладная погода. *к16*к29*c

04 июня — Луганск