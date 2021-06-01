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Путин назвал смешными обвинения в кибератаках на мясокомбинаты в США

Sergey Сегодня, 21:000Новости
Путин назвал смешными обвинения в кибератаках на мясокомбинаты в США
Фото: РИА Новости
Президент России прокомментировал обвинения в адрес Москвы в кибератаках на мясокомбинаты в США, передает RT.
«Я слышал про какой-то мясокомбинат. Чушь какая-то. Это просто смешно. Трубопровод? Тоже нелепо», — сказал глава государства в интервью Первому каналу на полях ПМЭФ.

По его словам, люди, которые умеют думать, видят, что «никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет».
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех заводов по производству говядины в Соединённых Штатах.
В Белом доме заявили, что американский лидер Джо Байден во время предстоящего саммита в Швейцарии намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку.

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