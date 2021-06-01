Четыре спецназовца ЛНР успешно сдали экзамен на право ношения крапового берета

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЧетыре сотрудника спецподразделений силовых ведомств ЛНР успешно сдали экзамен на право ношения крапового берета. Об этом ЛИЦ сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.Мероприятие началось с торжественного построения перед зданием Министерства внутренних дел Республики в Луганске, где участников экзамена напутствовал первый заместитель министра полковник полиции Роман Ведмеденко."По решению Совета краповых беретов право ношения почетного головного убора получили четыре спецназовца: двое сотрудников ОМОН (мобильного отряда особого назначения) "Беркут", один сотрудник Генеральной прокуратуры ЛНР и один военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сообщил ЦОС.Командир штурмового взвода ОМОН "Беркут" старший лейтенант полиции Александр Жаров напомнил, что это уже четвертый экзамен на право ношения крапового берета, проводимый в Республике."Сегодня к сдаче было допущено 12 кандидатов – это сотрудники спецподразделений, лучшие из лучших", - сказал он.Командир штурмового взвода рассказал, что все кандидаты перед экзаменом проходили тщательную подготовку, а также за 10 дней до основного экзамена сдали квалификационные зачеты по медицинской, инженерной и специальной подготовке, тест на знание топографии и зачет по физической подготовке.Жаров отметил, что для успешного прохождения экзамена на право ношения крапового берета претендентам необходимо было сдать нормативы по функциональной, огневой и спусковой (альпинистской) подготовке, совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий и выдержать спарринг с действующими обладателями крапового берета."Я третий раз уже сдаю (экзамен) на этот берет, поэтому он для меня - все. Краповый берет – это главный символ отличия спецназовца. Любой мужчина, а особенно спецназовец, должен сдать экзамен на такой берет, поэтому я пошел до конца", - сказал сотрудник ОМОН "Беркут" с позывным "Нави", успешно сдавший сегодня экзамен.Он признался, что из-за затяжного дождя сдать марш-бросок и преодолеть полосу препятствий "было практически невозможно", поэтому часть спецназовцев была вынуждена сойти с дистанции.Еще один счастливый обладатель крапового берета сотрудник ОМОН "Беркут" Владислав Королев рассказал, что готовился к экзамену в течение четырех лет."Краповый берет – это высшая награда для спецназовца, это образ жизни и нужно соответствовать ему: всегда быть готовым выдвинуться (на задание) по первому вызову, не бросать ближнего своего и так далее", - сказал он.Напомним, в 2017 году экзамен на право ношения крапового берета сдали четверо спецназовцев ЛНР; в 2018 году из девяти претендентов успешно пройти все испытания смог только сотрудник СОБР лейтенант полиции Сергей Клюев; в 2019 году право ношения крапового берета получили четыре сотрудника спецподразделений силовых ведомств ЛНР.Краповый берет – форменный головной убор сотрудников спецподразделений правоохранительных органов. Среди спецназовцев он является символом мужества и профессионализма, это высшая форма поощрения бойцов силовых ведомств.Помимо квалифицированного экзамена, краповый берет может быть вручен по решению Совета краповых беретов за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в боевых действиях и специальных операциях, при получении тяжелых ранений, увечий или контузий во время проведения специальных операций или в ходе боевых действий, которые не позволяют по состоянию здоровья проходить квалификационные испытания. Напомним, Совет краповых беретов был создан при Министерстве внутренних дел ЛНР по инициативе руководителя ведомства Игоря Корнета в июле 2016 года. Тогда же была возрождена традиция вручения краповых беретов. *к11*к29*с04 июня — Луганск