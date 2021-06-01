Указ Зеленского нарушает Минские соглашения и усугубляет конфликт в Донбассе – Дейнего

Указ президента Украины Владимира Зеленского, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ), нарушает Минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего."Подписанный Зеленским 2 июня (напомним – в день 7-й годовщины авиаудара ВСУ по центру города Луганска) указ, которым он вводит в действие решение СНБОУ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта", - сказал Дейнего.Он подчеркнул, что "это явное нарушение Минских соглашений и отход от международных обязательств"."Это прямое нарушение прав жителей Донбасса и норм международного гуманитарного права", - добавил министр.Он пояснил, что, в частности, "Зеленский фактически продвигает все тот же законопроект (вице-премьер-министра — министра по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Алексея) Резникова о "политике переходного периода", который по сути полностью перечеркивает обязательства Украины по Минским соглашениям"."Никакое "правосудие переходного периода" не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках Минских переговоров документами", - подчеркнул Дейнего.Он добавил, что, "судя по задачам, изложенным в решении СНБОУ, предпринимать попытки согласовать с представителями ЛНР и ДНР такие "инициативы" и сам законопроект никто не собирается, хотя эта норма прямо и однозначно установлена Комплексом мер"."Вместо предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса, закреплённого в конституции, вместо запрета преследования и наказания, вместо полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с Россией украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения", - пояснил полпред ЛНР.Он добавил, что "Донбассу уготованы навязанные пробандеровские идеалы, военные администрации вместо местного самоуправления и принудительно насаждаемый украинский язык вместо родного русского". "Судя по таким намерениям, украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта и открыто идёт на дельнейшую его эскалацию", - резюмировал глава МИД.Урегулирование конфликта в Донбассе, против которого власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию, базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Совет Безопасности ООН в резолюции № 2202 от 17 февраля 2015 года призвал все стороны конфликта обеспечить полное выполнение документа.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к29*с04 июня — Луганск