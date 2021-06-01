Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма

root Вчера, 21:4528Новости
СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Германия и Франция должны понести ответственность за возвращение Крыма в состав России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.
"Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Прим. ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом", — сказал он на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По мнению Данилова, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенным".

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: