Народная милиция доставила 10 тонн посадочного картофеля жителям прифронтовой Вергулевки

Народная милиция ЛНР доставила 10 тонн посадочного картофеля жителям прифронтового поселка городского типа Вергулевка Перевальского района. Об это сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.Там рассказали, что в 2014-2015 годах поселок находился "на одном из самых горячих участков фронта" и серьезно пострадал от обстрелов со стороны ВСУ. В результате боевых действий населенный пункт практически опустел, а "плодородная земля оказалась буквально выжжена". После завершения активной фазы боевых действий многие жители Вергулевки вернулись в свои дома и начали восстанавливать разрушенное войной хозяйство."Гуманитарный груз, переданный из Екатеринбурга при содействии благотворительного фонда "Солидарность. Добро. Милосердие" и международной волонтерской группой "Москва – Донбасс", был доставлен в населенный пункт Вергулевка. Представители Народной милиции доставили в прифронтовой поселок более 10 тонн картофеля, предназначенного для посадки", - говорится в сообщении.Жители поселка поблагодарили представителей оборонного ведомства за переданную помощь.В 2020 году представители Народной милиции совместно с общественными организациями и благотворительными фондами передали нуждающимся жителям и социальным учреждениям ЛНР более 40 тонн гуманитарной помощи.*к31*с

04 июня — Луганск