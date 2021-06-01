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Народная милиция доставила 10 тонн посадочного картофеля жителям прифронтовой Вергулевки

Sergey Вчера, 22:1528Новости
Народная милиция доставила 10 тонн посадочного картофеля жителям прифронтовой Вергулевки
Народная милиция ЛНР доставила 10 тонн посадочного картофеля жителям прифронтового поселка городского типа Вергулевка Перевальского района. Об это сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.Там рассказали, что в 2014-2015 годах поселок находился "на одном из самых горячих участков фронта" и серьезно пострадал от обстрелов со стороны ВСУ. В результате боевых действий населенный пункт практически опустел, а "плодородная земля оказалась буквально выжжена". После завершения активной фазы боевых действий многие жители Вергулевки вернулись в свои дома и начали восстанавливать разрушенное войной хозяйство."Гуманитарный груз, переданный из Екатеринбурга при содействии благотворительного фонда "Солидарность. Добро. Милосердие" и международной волонтерской группой "Москва – Донбасс", был доставлен в населенный пункт Вергулевка. Представители Народной милиции доставили в прифронтовой поселок более 10 тонн картофеля, предназначенного для посадки", - говорится в сообщении.Жители поселка поблагодарили представителей оборонного ведомства за переданную помощь.В 2020 году представители Народной милиции совместно с общественными организациями и благотворительными фондами передали нуждающимся жителям и социальным учреждениям ЛНР более 40 тонн гуманитарной помощи.*к31*с
04 июня — Луганск

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