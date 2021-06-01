Курсы валют в Луганске на 5 июня
Государственный банк информирует о том, что с 5 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,2321 рубль
1 ЕВРО 88,7545 рублей
10 украинских гривен 26,8432 рубля
Вчера, 4 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 73,2636 рублей
1 ЕВРО 89,2644 рубля
10 украинских гривен 26,7998 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 9
1 доллар США 73,2321 рубль
1 ЕВРО 88,7545 рублей
10 украинских гривен 26,8432 рубля
Вчера, 4 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 73,2636 рублей
1 ЕВРО 89,2644 рубля
10 украинских гривен 26,7998 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 9
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