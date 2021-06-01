Отключение электроснабжения в Луганске 7 июня
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 7 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать по адресам:
улица Садовопроездная, 7-83;
переулок 1-й Садовопроездной, 2-13;
переулок 2-й Садовопроездной, 2-13;
переулок 3-й Садовопроездной, 1-15а;
переулок 4-й Садовопроездной, 1-29;
переулок 5-й Садовопроездной, 1-16;
тупик Садовопроездной, 2-4, 1-7а;
улица Украинская, 2-56;
переулок 1-й Украинский, 1а -5;
переулок 2-й Украинский, 2-12,1-9;
улица Лейтенанта Шмидта, 1, 3а, 5-11, 13-25;
переулок 1-й Железнодорожный, 2-26, 1-21;
переулок 2-й Железнодорожный, 2-20,1-23, 25-25а;
переулок 3-й Железнодорожный, 2-24, 1-19;
переулок 4-й Железнодорожный, 2-30, 1а-21;
переулок 5-й Железнодорожный, 2-34,1-29. 36;
переулок 6-й Железнодорожный, 2-10, 1-9, 13-19, 23-27, 31;
улица Мостовая, 1-23,
улица Путепроводная, 1-5, 11-15а, 25, 27;
улица Совнаркомовская, 12-103;
переулок 6-й Садовопроездной, 2-48,1-43а;
переулок 1-й Совнаркомовский, 1-8;
переулок 2-й Совнаркомовский, 1-7, 9;
улица Украинская, 56а-78, 84;
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 08:00 114
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать по адресам:
улица Садовопроездная, 7-83;
переулок 1-й Садовопроездной, 2-13;
переулок 2-й Садовопроездной, 2-13;
переулок 3-й Садовопроездной, 1-15а;
переулок 4-й Садовопроездной, 1-29;
переулок 5-й Садовопроездной, 1-16;
тупик Садовопроездной, 2-4, 1-7а;
улица Украинская, 2-56;
переулок 1-й Украинский, 1а -5;
переулок 2-й Украинский, 2-12,1-9;
улица Лейтенанта Шмидта, 1, 3а, 5-11, 13-25;
переулок 1-й Железнодорожный, 2-26, 1-21;
переулок 2-й Железнодорожный, 2-20,1-23, 25-25а;
переулок 3-й Железнодорожный, 2-24, 1-19;
переулок 4-й Железнодорожный, 2-30, 1а-21;
переулок 5-й Железнодорожный, 2-34,1-29. 36;
переулок 6-й Железнодорожный, 2-10, 1-9, 13-19, 23-27, 31;
улица Мостовая, 1-23,
улица Путепроводная, 1-5, 11-15а, 25, 27;
улица Совнаркомовская, 12-103;
переулок 6-й Садовопроездной, 2-48,1-43а;
переулок 1-й Совнаркомовский, 1-8;
переулок 2-й Совнаркомовский, 1-7, 9;
улица Украинская, 56а-78, 84;
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 08:00 114
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