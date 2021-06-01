Подача воды в пять городов и Славяносербский район сократилась из-за аварии – МЧС

Водоснабжение пяти городов и Славяносербского района сократилось вследствие аварии в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР."В результате аварии на воздушной линии электропередачи и последующей остановки Краснолиманской насосной станции 2-го подъема сокращается подача воды на населенные пункты и устанавливается временный новый график: Алчевск - сокращение на 20% (вода подается через день с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00); Перевальск - сокращение на 40% (подача воды через день); Славяносербский район - сокращение на 60% (подача воды ежедневно с 14:00 до 20:00)", - говорится в сообщении.Водоснабжение Брянки и Стаханова сократилось на 30%, Кировска - на 20%."Временный новый график подачи воды в населенные пункты будет действовать до возобновления работы Краснолиманской насосной станции", - уточнили в МЧС. *к32*с

05 июня — Луганск