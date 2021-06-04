Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.06.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 04.06.202109:00Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов по направлению поселка Жабуньки в северном пригороде Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрел произошел в 05:30. Огонь велся из подконтрольного Киеву поселка Пески. В направлении Жабуньков было выпущено 20 мин калибром 120 мм.Отметим, что в последний раз армия Киева вела огонь в направлении ДНР во второй половине дня 1 июня.