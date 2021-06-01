Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает РИА Новости.По его словам, это было вызвано износом артиллерийских стволов из-за "диверсии" со стороны предыдущего руководства украинского Генштаба, когда "на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту".Как заявил Кривонос, из-за этого к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерия ВСУ была изношена. "И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина – стертые каналы стволов", – добавил генерал.