Киевские силовики дооборудуют позиции в районе Катериновки – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ дооборудуют позиции вблизи села Катериновка Попаснянского района. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР."Нашей разведкой зафиксированы работы по инженерному дооборудованию позиций 1-го батальона 92-й бригады в районе населенного пункта Катериновка, где боевики комбрига (Павла) Федосенко оборудовали 65 метров новых траншей", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве отметили, что таким образом киевские силовики нарушают Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Допмеры предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к32*c

05 июня — Луганск