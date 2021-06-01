Киев привлек иностранцев к разминированию местности в зоне "ООС" – Народная милиция

Украинское командование привлекло к разминированию местности в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС") британо-американскую организацию HALO Trust, занимающуюся обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР."Отмечены работы по разминированию местности в зоне ответственности 92-й бригады вблизи населенного пункта Мирная Долина представителями британо-американской организации HALO Trust", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что командование "ООС" обратилось за помощью в разминировании к руководству государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в "Луганской области" и международным гуманитарным организациям "из-за беспорядочного минирования местности, приводящего к гибели и ранениям военнослужащих ВСУ".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*c

05 июня — Луганск