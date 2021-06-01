В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов

"В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр (олигархов)", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина".

Фото: © РИА Новости / Михаил МаркивМинистр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что олигарх Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом "об олигархах", передает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ.Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.