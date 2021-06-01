США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии

"Trickbot Group действовала в России, Беларуси, Украине и Суринаме и в первую очередь нацеливалась на компьютеры, принадлежащие компаниям, организациям и частным лицам, в том числе в Северном округе Огайо и в других местах США", - говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиГражданку Латвии Аллу Витте обвинили в США в киберпреступлениях, совершенных на территории России и Белоруссии, а за атаки на компании из штата Огайо ей грозит больше полувека тюрьмы, передает РИА Новости.Как говорится в сообщении на сайте минюста США, Витте предстала перед судом суду в Кливленде, штат Огайо, ее обвиняют в участии в группировке, совершившей множество киберпреступлений и ответственной за разработку трояна-вымогателя Trickbot.Витте арестовали в Майами. Ей грозят длительные тюремные сроки по каждому вмененному эпизоду, по некоторым речь идет о 20 и 30 годах."Согласно обвинительному заключению, Витте и другие соучастники с ноября 2015 года похищали деньги и конфиденциальную информацию у жертв, включая предприятия и их финансовые учреждения в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России с помощью вредоносного ПО Trickbot",- сообщает минюст США.