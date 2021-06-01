Чиновника городской администрации задержали с поличным при получении взятки
Сотрудники отдела противодействия коррупции МВД и следственного управления Генпрокуратуры задержали работника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации одного из городов региона при получении взятки. Об этом сообщил центр общественных связей МВД.
«Должностное лицо, используя свое положение, получило от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 10 000 рублей РФ за общее покровительство и непривлечение к ответственности за нарушение действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В Министерстве добавили, что работник горадминистрации задержан с поличным в служебном кабинете.
«В отношении чиновника Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного одним из пунктов статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР «Получение взятки». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в ЦОС. Удобный город - Сегодня, 11:03 132
«Должностное лицо, используя свое положение, получило от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 10 000 рублей РФ за общее покровительство и непривлечение к ответственности за нарушение действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В Министерстве добавили, что работник горадминистрации задержан с поличным в служебном кабинете.
«В отношении чиновника Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного одним из пунктов статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР «Получение взятки». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в ЦОС. Удобный город - Сегодня, 11:03 132
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