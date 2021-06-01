В ЛНР за четыре месяца 2021 года умерли 8 999 человек: Названы основные причины смерти



В Луганске до сих пор не опубликованы данные переписи населения 2019 года, однако информация о численности населения поступает из других источников.

Стали известны демографические итоги первых четырех месяцев 2021 года по данным МВД, министерства статистики, Минюста ЛНР, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на «Донбасский кейс».

Естественное сокращение населения за этот период составило 7 311 человек. Родились за это время — 1 688 человек, умерло — 8 999. Миграционный прирост населения составил 939 человек.

Отмечается, что в 80% семей в ЛНР часть родственников «покидает республику в поисках лучшей жизни».

Среди причин смерти в ЛНР:

на первом месте с большим отрывом — сердечно-сосудистые заболевания, более 60% — 5 711 случаев;

на втором месте — смерти от онкологических заболеваний — 826 случаев;

на третьем месте — летальные случаи от болезней органов дыхания — 703, включая грипп, пневмонии и, очевидно, коронавирус;

на четвертом месте — болезни органов пищеварения — 537, в том числе алкогольные болезни печени — 85;

от туберкулеза за указанный период умерло 59 человек, от ВИЧ — 24.

Внешние причины смерти — около 4% от всех смертей. На первом месте — отравления, 77, в том числе — алкогольные, 35. На втором — самоубийства, 70 случаев. Смерти в результате ДТП — 21, на пожарах — 14, утоплений — 6. Убийств — 18.

На украинской территории Луганской области дела не лучше. Смертность в 5 раз превышает рождаемость. Численность населения по оценке на 1 апреля составила 2 117 192 человека.

Политика - Сегодня, 12:35 168 В ЛНР за четыре месяца 2021 года умерли 8 999 человек: Названы причины смертиВ Луганске до сих пор не опубликованы данные переписи населения 2019 года, однако информация о численности населения поступает из других источников.Стали известны демографические итоги первых четырех месяцев 2021 года по данным МВД, министерства статистики, Минюста ЛНР, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на «Донбасский кейс».Естественное сокращение населения за этот период составило 7 311 человек. Родились за это время — 1 688 человек, умерло — 8 999. Миграционный прирост населения составил 939 человек.Отмечается, что в 80% семей в ЛНР часть родственников «покидает республику в поисках лучшей жизни».на первом месте с большим отрывом — сердечно-сосудистые заболевания, более 60% — 5 711 случаев;на втором месте — смерти от онкологических заболеваний — 826 случаев;на третьем месте — летальные случаи от болезней органов дыхания — 703, включая грипп, пневмонии и, очевидно, коронавирус;на четвертом месте — болезни органов пищеварения — 537, в том числе алкогольные болезни печени — 85;от туберкулеза за указанный период умерло 59 человек, от ВИЧ — 24.Внешние причины смерти — около 4% от всех смертей. На первом месте — отравления, 77, в том числе — алкогольные, 35. На втором — самоубийства, 70 случаев. Смерти в результате ДТП — 21, на пожарах — 14, утоплений — 6. Убийств — 18.На украинской территории Луганской области дела не лучше. Смертность в 5 раз превышает рождаемость. Численность населения по оценке на 1 апреля составила 2 117 192 человека.Политика - Сегодня, 12:35 168

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