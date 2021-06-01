«Выжечь!»: Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, как можно решить проблему с Донбассом.
Об этом он рассказал в эфире «Украина 24».
По его словам, если бы все парламентские фракции стремились к возвращению неподконтрольных территорий, то в этом вопросе не было такого количества проблем.
«А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины», — отметил он.
Среди таких «предателей» он выделил партию ОПЗЖ, представители которой «ездят в Москву консультироваться с Путиным», а потом строят «российскую Украину».
«Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — сказал Кравчук.
Как сообщалось ранее, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Новости Украины - Сегодня, 12:23 268
Об этом он рассказал в эфире «Украина 24».
По его словам, если бы все парламентские фракции стремились к возвращению неподконтрольных территорий, то в этом вопросе не было такого количества проблем.
«А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины», — отметил он.
Среди таких «предателей» он выделил партию ОПЗЖ, представители которой «ездят в Москву консультироваться с Путиным», а потом строят «российскую Украину».
«Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — сказал Кравчук.
Как сообщалось ранее, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Новости Украины - Сегодня, 12:23 268
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