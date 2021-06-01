Вчера КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе смогли пересечь 1917 человек.

Вчера, 4 июня, КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе пересекло 1917 человек. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС.За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в сторону Луганска проследовало 812 человек, на территорию подконтрольную Украине прибыло 720 человек.А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» 177 и 208, соответственно.Напомним, из 7 КПВВ на Донбассе работают только 2, коридор «Новотроицкое — Еленовка» открывается только 2 раза в неделю: в понедельник и в пятницу. Новости Региона - Сегодня, 12:05 184