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Вчера КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе смогли пересечь 1917 человек.

bot Сегодня, 13:000Новости
Вчера КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе смогли пересечь 1917 человек.

Вчера, 4 июня, КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе пересекло 1917 человек. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в сторону Луганска проследовало 812 человек, на территорию подконтрольную Украине прибыло 720 человек.
А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» 177 и 208, соответственно.
Напомним, из 7 КПВВ на Донбассе работают только 2, коридор «Новотроицкое — Еленовка» открывается только 2 раза в неделю: в понедельник и в пятницу. Новости Региона - Сегодня, 12:05 184

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