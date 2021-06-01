Проезд ребёнка из Украины в Луганск с бабушкой/дедушкой через РФ теперь возможен

Относительно проезда ребёнка из Украины в ЛНР с бабушкой/дедушкой через РФБлагодаря сообщению в соцсетях от жительницы Донбасса стало понятно, что проезд в таком случае вполне реален:«Здравствуйте! Возможно, будет полезно. Сегодня выезжала бабушка с внуком Украина — РФ, на Белгород. На границе РФ нужно было доказать родство, одного разрешения от родителей было не достаточно (подошли копии паспорта мамы ребёнка и свидетельства о браке)».Итак, для успешного движения по маршруту Украина-РФ-ЛНР бабушки/дедушки с внуком необходимы следующие документы:Загранпаспорт дедушки/бабушкиЗагранпаспорт ребёнкаСвидетельство о рождении ребёнкаВнутренний паспорт ребёнка (при наличии)Внутренний паспорт бабушки/дедушки с лднр-пропискойРазрешение на вывоз ребёнка от обоих родителей:Копии документов, подтверждающих родство ребёнка с бабушкой/дедушкой:свидетельства о рождении родителя ребёнка,паспорта родителя ребёнка,свидетельства о браке или справки о смене фамилии родителя, если фамилия менялась.Как уточнила читательница, данная возможность появилась только на время действия особого положения из-за коронавируса. Об этом ей рассказали пограничники РФ. Они же отметили, что если с бабушкой/дедушкой проезжать можно, то с тётей/дядей — нет. Так же важный ньюанс, что кроме разрешения от родителей, нужно иметь копии документов доказывающих родство.Школа выживания - Сегодня, 13:07 98