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В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым

Sergey Сегодня, 13:4533Новости
В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Киевские власти пытаются усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу рассмотрел вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях страны, вопрос рассматривался тайно, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не контактировали со своими родственниками и не увидели, как преобразовался полуостров за последние годы на фоне Украины", - сказал Шеремет агентству.

Кроме того, по его словам, Киев пытается традиционно усложнить проезд граждан Украины в летний курортный сезон.
"Желающих граждан Украины приехать на отдых в Крым огромное количество. Крым - успешный и процветающий регион, что очень больно осознавать и злит украинские власти", - подчеркнул депутат.

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