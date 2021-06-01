Проекты "Дружина" и "Народная дружина" ЛНР и ДНР подписали договор о сотрудничестве

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПроекты "Дружина" и "Народная дружина" общественных движений (ОД) "Мир Луганщине" и "Донецкая Республика" подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом из здания республиканского исполнительного комитета ОД "Мир Луганщине", где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Договор предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, повышение уровня физической активности и патриотического воспитания молодежи."Подписание станет отправной точкой в нашем плодотворном сотрудничестве, которое позволит нам делать совместные проекты, создавать новые площадки, - сказал координатор проекта "Дружина" Михаил Голубович. - Месяц назад мы встречались на территории Донецкой Народной Республики, где поделились опытом в проведении мероприятий. И сегодня, в преддверии Дня России, мы подписали это соглашение, так как у нас вектор развития - Российская Федерация, поэтому решили сделать это в канун такой даты".Он добавил, что в ближайшее время "Дружина" и "Народная дружина" займутся подготовкой форума для активистов проектов, который будет включать в себя образовательные и спортивные площадки."Я считаю, данное мероприятие (подписание договора) должно было состоятся давно. Мы делаем все шаги для того, чтобы в дальнейшем наши проекты взаимодействовали, ребята стали по-настоящему друзьями, братьями и двигались вместе к нашей общей цели - Российской Федерации", - добавил исполняющий обязанности руководителя проекта "Народная дружина" Владимир Тараненко.В ходе круглого стола активисты проектов обменялись опытом организации мероприятий и привлечения к ним молодежи.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого насчитывается более 107 тыс. человек. Движение было создано перед выборами депутатов Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах депутатов Народного Совета второго созыва, которые прошли 11 ноября 2018 года, движение заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном парламенте ЛНР. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран в то время исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. *к32*т05 июня — Луганск