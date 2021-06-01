Путин: США твёрдым шагом идут по пути Советского Союза

«Я вам скажу, как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чём проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями — и мы решим проблемы», — сказал российский лидер.

Фото: globallookpress.comСоединённые Штаты твёрдым шагом идут по пути Советского Союза, накапливая проблемы, с которыми в дальнейшем будет уже не справиться. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время общения с руководителями международных информагентств, передает RT.Он подчеркнул, что при этом количество проблем «нарастает и наступает момент, когда с ними уже не справиться».«Соединённые Штаты уверенной поступью, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — добавил глава государства.