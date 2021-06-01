Если ваш номер Водафона привязан к банковской карте, вам срочно нужно себя обезопасить



Какая услуга поможет вам защитить свои данные



Чтобы защитить свой номер от мошенников, вы можете подключить новую услугу от мобильного оператора Vodafone, которая носит говорящее название «Ограничение удаленной замены SIM-карты».

Для того, чтобы сделать это, вы можете

обратиться к мобильному оператору по номеру 111, что является бесплатным для любого мобильного номера Vodafone;

либо же по номеру 0-800-400-111 с номера любого мобильного оператора;

выполнить самостоятельное подключение данной услуги с помощью приложения My Vodafone.

Для замены сим-карточки в случае ее потери вы должны будете зарегистрировать свой номер. При замене формата карточки, например, на такую, которая поддерживает сети четвертого поколения (4G), регистрация не обязательна.

После того, как вы подключите услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты», выполнить ее замену в случае потери сможет только человек, на которого карточка зарегистрирована, то есть вы. Для этого вам необходимо будет прийти в официальную розничную точку мобильного оператора Vodafone и обязательно принести с собой документы, подтверждающие личность.

Школа выживания - Сегодня, 14:15 175 Очень часто мошенники используют различные преступные схемы, связанные с подменой номеров. Они получают данные вашей сим-карты различными способами, после чего отправляются в магазины мобильного оператора и пишут заявление о том, что якобы потеряли сим-карту с вашим номером. Получив таким образом дубликат, они получают доступ к банковским картам и другим данным, которые привязаны к вашему номеру. Для того, чтобы обезопасить простых людей от этой мошеннической схемы, Vodafone запустил услугу, которую себе обязаны срочно подключить все.Какая услуга поможет вам защитить свои данныеЧтобы защитить свой номер от мошенников, вы можете подключить новую услугу от мобильного оператора Vodafone, которая носит говорящее название «Ограничение удаленной замены SIM-карты».Для того, чтобы сделать это, вы можетеобратиться к мобильному оператору по номеру 111, что является бесплатным для любого мобильного номера Vodafone;либо же по номеру 0-800-400-111 с номера любого мобильного оператора;выполнить самостоятельное подключение данной услуги с помощью приложения My Vodafone.Для замены сим-карточки в случае ее потери вы должны будете зарегистрировать свой номер. При замене формата карточки, например, на такую, которая поддерживает сети четвертого поколения (4G), регистрация не обязательна.После того, как вы подключите услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты», выполнить ее замену в случае потери сможет только человек, на которого карточка зарегистрирована, то есть вы. Для этого вам необходимо будет прийти в официальную розничную точку мобильного оператора Vodafone и обязательно принести с собой документы, подтверждающие личность.Школа выживания - Сегодня, 14:15 175

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