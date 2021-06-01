Вступительная кампания 2021: что нужно знать абитуриентам из Луганска при поступлении в украинский ВУЗ



Образовательные центры начинают свою работу 7 июня и заканчивают ее 24 сентября.

Поступать через образовательные центры имеют право лица, имеющие украинский документ об образовании по дистанционной или экстернатной форме и сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 или 2021 года. Также имеют право на поступление в украинские вузы через образовательные центры лица, не имеющие этих документов.

Кроме этого таким правом могут воспользоваться лица с неподконтрольных территорий для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования.

Также подавать документы можно на местном уровне в учреждения, которые финансируются за счет государственного бюджета или физических и юридических лиц.

Поступление абитуриентов осуществляется на места государственного заказа в пределах квоты-2.

Порядок подачи документов

Выбрать ОЦ «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина», перечень и контакты которых есть на сайтах Министерства образования и науки Украины, «Доступное образование».

Лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в ОЦ до 20 июля (бюджетная форма) или до 20 сентября (контрактная форма).

Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):

прием документов — до 20 июля;

вступительные экзамены — до 20 июля;

зачисление — до 23 июля.

3. Сдать на базе образовательного центра два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

4. Сдать один профильный вступительный экзамен (устанавливает ВУЗ). Для поступления на специальности, предусматривающие проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий конкурс.

Поступать можно только через один образовательный центр, но разрешено подавать до 5 заявлений.

Абитуриент, не имеющий украинского аттестата, имеет возможность на базе образовательного центра пройти годовое оценивание, государственную итоговую аттестацию и поступить в учреждения высшего образования по упрощенной процедуре.

Лицам, которые прошли указанное тестирования, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен, который устанавливает ВУЗ, и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины. Школа выживания - Сегодня, 13:45 141 Абитуриенты из Луганска, Донецка, других неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, могут поступить на учебу в украинские высшие учебные заведения по квоте-2. Об этом сообщается на сайте МОН.Образовательные центры начинают свою работу 7 июня и заканчивают ее 24 сентября.Поступать через образовательные центры имеют право лица, имеющие украинский документ об образовании по дистанционной или экстернатной форме и сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 или 2021 года. Также имеют право на поступление в украинские вузы через образовательные центры лица, не имеющие этих документов.Кроме этого таким правом могут воспользоваться лица с неподконтрольных территорий для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования.Также подавать документы можно на местном уровне в учреждения, которые финансируются за счет государственного бюджета или физических и юридических лиц.Поступление абитуриентов осуществляется на места государственного заказа в пределах квоты-2.Порядок подачи документовВыбрать ОЦ «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина», перечень и контакты которых есть на сайтах Министерства образования и науки Украины, «Доступное образование».Лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в ОЦ до 20 июля (бюджетная форма) или до 20 сентября (контрактная форма).Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):прием документов — до 20 июля;вступительные экзамены — до 20 июля;зачисление — до 23 июля.3. Сдать на базе образовательного центра два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.4. Сдать один профильный вступительный экзамен (устанавливает ВУЗ). Для поступления на специальности, предусматривающие проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий конкурс.Поступать можно только через один образовательный центр, но разрешено подавать до 5 заявлений.Абитуриент, не имеющий украинского аттестата, имеет возможность на базе образовательного центра пройти годовое оценивание, государственную итоговую аттестацию и поступить в учреждения высшего образования по упрощенной процедуре.Лицам, которые прошли указанное тестирования, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен, который устанавливает ВУЗ, и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины. Школа выживания - Сегодня, 13:45 141

Метки: {keywords}